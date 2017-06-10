È l'ultima occasione per vendere Tomovic e ricavare milioni. Anche se c'è un contratto lungo..

Il difensore viola ha ormai 30 anni e questa è l'ultima occasione per vendere il serbo. Ma l'intenzione è quella di continuare insieme...

A cura di Redazione Labaroviola 10 giugno 2017 12:33

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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