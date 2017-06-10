È l'ultima occasione per vendere Tomovic e ricavare milioni. Anche se c'è un contratto lungo..
Il difensore viola ha ormai 30 anni e questa è l'ultima occasione per vendere il serbo. Ma l'intenzione è quella di continuare insieme...
A cura di Redazione Labaroviola
10 giugno 2017 12:33
Non è scontata la presenza di Nenad Tomovic la prossima stagione in maglia viola. Questa potrebbe essere l’ultima occasione per la Fiorentina per ottenere un buon ritorno economico dalla cessione e per il difensore serbo per rilanciarsi altrove a 30 anni dopo cinque stagioni in maglia viola. Fermo restando che su tutto c’è un contratto in essere fino al 30 giugno 2020, segno evidente della volontà di andare avanti ancora insieme. Così riporta il Corriere dello Sport.