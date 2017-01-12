Tomovic: "Possiamo battere la Juventus, è una delle partite più importanti della stagione"

La Juventus è la favorita, sia per la partita che per lo scudetto, ma possiamo ottenere un buon risultato

Nenad Tomovic ha espressa la sua opinione in vista della partita di domenica sera tra Fiorentina e Juventus. Queste le parole del difensore raccolte dall'agenzia SEM: "Per i nostri tifosi è una delle partite più importanti della stagione. C’è grande rivalità tra le tifoserie e tra i club. La Juve è favorita, non solo per questa partita ma anche per la vittoria dello scudetto. Penso però che abbiamo la possibilità di batterli e penso che riusciremo ad ottenere un risultato positivo contro la squadra di Allegri".