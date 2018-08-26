LIVE: Tomovic per il classico goal della bandiera. 4-1 al 30'. Giocatore applaudito dal Franchi
L'ex di turno Nenad Tomovic ha siglato il goal della bandiera al 30' quando su un calcio d'angolo è riuscito a svettare sul primo palo anticipando tutta la difesa. Bello l'applauso di tutto lo stadio...
A cura di Gabriele Caldieron
26 agosto 2018 21:54
L'ex di turno Nenad Tomovic ha siglato il goal della bandiera al 30' quando su un calcio d'angolo è riuscito a svettare sul primo palo anticipando tutta la difesa. Bello l'applauso di tutto lo stadio che lo ha tributato. Applauso ricambiato e si torna verso il centrocampo.
Gabriele Caldieron