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LIVE: Tomovic per il classico goal della bandiera. 4-1 al 30'. Giocatore applaudito dal Franchi

L'ex di turno Nenad Tomovic ha siglato il goal della bandiera al 30' quando su un calcio d'angolo è riuscito a svettare sul primo palo anticipando tutta la difesa. Bello l'applauso di tutto lo stadio...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
26 agosto 2018 21:54
LIVE: Tomovic per il classico goal della bandiera. 4-1 al 30'. Giocatore applaudito dal Franchi - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tomovic
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tomovic
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L'ex di turno Nenad Tomovic ha siglato il goal della bandiera al 30' quando su un calcio d'angolo è riuscito a svettare sul primo palo anticipando tutta la difesa. Bello l'applauso di tutto lo stadio che lo ha tributato. Applauso ricambiato e si torna verso il centrocampo.

Gabriele Caldieron

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