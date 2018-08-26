LIVE: Tomovic per il classico goal della bandiera. 4-1 al 30'. Giocatore applaudito dal Franchi

L'ex di turno Nenad Tomovic ha siglato il goal della bandiera al 30' quando su un calcio d'angolo è riuscito a svettare sul primo palo anticipando tutta la difesa. Bello l'applauso di tutto lo stadio...

L'ex di turno Nenad Tomovic ha siglato il goal della bandiera al 30' quando su un calcio d'angolo è riuscito a svettare sul primo palo anticipando tutta la difesa. Bello l'applauso di tutto lo stadio che lo ha tributato. Applauso ricambiato e si torna verso il centrocampo.

Gabriele Caldieron