Mandragora raggiunge Tomovic come recordman di presenze nelle coppe europee con la Fiorentina

Si è giocata ieri sera Fiorentina-Panathianikos valevole per l'ottavi di ritorno della Uefa Conference League, la Fiorentina è riuscita a ribaltare il risultato dell'andata e a qualificarsi al prossim...

Si è giocata ieri sera Fiorentina-Panathianikos valevole per l'ottavi di ritorno della Uefa Conference League, la Fiorentina è riuscita a ribaltare il risultato dell'andata e a qualificarsi al prossimo turno. Nell'occasione è sceso in campo Mandragora che ha raggiunto la sua 33esima presenza con la maglia della Fiorentina nelle coppe europee ed ha così raggiunto Nenad Tomovic come calciatore della fiorentina con più presenze in europee. Anche grazie al goal segnato dallo stesso Mandragora la Fiorentina si è qualificata per i quarti di finale e Mandragora avrà così l'opportunità di stabilire il record in solitaria.