Nenad Tomovic: l'uomo capro espiatorio di una difesa colabrodo. Una separazione che fa bene a tutti. Ma non meritavi questo trattamento..

Addio, o arrivederci?Il prestito con diritto di riscatto implica questa domanda.Tomovic, cognome che ha scatenato votacci in pagella, capro espiatorio di una difesa colabrodo, e magari che so... Se il...

Addio, o arrivederci?

Il prestito con diritto di riscatto implica questa domanda.

Tomovic, cognome che ha scatenato votacci in pagella, capro espiatorio di una difesa colabrodo, e magari che so... Se il prezzo del gasolio aumenta è colpa sua, il caldo le zanzare... Tutto bello.

Tomovic è semplicemente un professionista che dal primo all'ultimo giorno ha fatto al meglio delle sue possibilità il suo lavoro: giocare al massimo per la Fiorentina.

"Noi vogliamo undici leoni, tirate fuori le p..." altri sonetti al Franchi nelle partite dure abbiamo sentito... Nenad su questo, ed è indubbio, non si è mai tirato indietro: ha onorato e santificato la maglia di una squadra che come tasso tecnico è senza dubbio l'apice della sua carriera.

Se giocava titolare la colpa è di chi non è stato in grado di sostituire un ragazzo adattato a fare il terzino esposto a figuracce.

Dispiace a livello umano, io sono fatto così, parlo in prima persona, non sono un giornalistone né un moralista ma, quando segnò con l'Inter e ci venne ad abbracciare in maratona abbiamo tutti pensato: "Il ragazzo almeno ce la mette tutta". Tanti partenti questo non lo hanno mai fatto, ricordiamocelo...

In bocca al lupo Nenad, che sia un addio oppure un arrivederci ti rispetto.

Gabriele Caldieron