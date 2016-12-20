Tomovic regolarmente in campo dopo il colpo alla testa. Non sembra a rischio per il Napoli

Dal centro sportivo arrivano notizie confortanti in vista della partita contro il Napoli

Arrivano indicazioni positive dal centro sportivo, ed in particolare dall'infermeria, in vista di Fiorentina-Napoli. Infatti Nenad Tomovic, dopo il duro colpo alla testa che domenica sera lo aveva costretto a sottoporsi ad un Tac dopo aver lasciato anzitempo il terreno di gioco dell'"Olimpico" a causa delle vertigini e della nausea manifestate in seguito al violento scontro, si è allenato regolarmente con la squadra. Per questo motivo sembra possibile escludere una sua assenza nella partita di giovedì, che comunque vedrà il rientro sia di Salcedo che di Gonzalo a garantire la stabilità del pacchetto arretrato.