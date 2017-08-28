Gazzetta, tutti gli errori di Pioli. Dalla riconferma di Tomovic alla scelta di Benassi schierato trequartista

La Gazzetta dello Sport analizza gli errori commessi ieri da Stefano Pioli. Alcune scelte del tecnico viola non hanno assolutamente convinto

La squadra di Giampaolo supera per 2­-1 la Fiorentina. La squadra di Pioli è ancora un cantiere aperto. Il tecnico viola ha sbagliato alcune scelte, in particolare la conferma di To­movic come terzino destro. Ma non convincono neppure Be­nassi in versione trequartista e il centrocampo a due. Lo stesso Simeone è stato lasciato troppo solo. La Fiorentina arriva alla sosta con zero punti.

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