Gazzetta, tutti gli errori di Pioli. Dalla riconferma di Tomovic alla scelta di Benassi schierato trequartista
La Gazzetta dello Sport analizza gli errori commessi ieri da Stefano Pioli. Alcune scelte del tecnico viola non hanno assolutamente convinto
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2017 10:05
La squadra di Giampaolo supera per 2-1 la Fiorentina. La squadra di Pioli è ancora un cantiere aperto. Il tecnico viola ha sbagliato alcune scelte, in particolare la conferma di Tomovic come terzino destro. Ma non convincono neppure Benassi in versione trequartista e il centrocampo a due. Lo stesso Simeone è stato lasciato troppo solo. La Fiorentina arriva alla sosta con zero punti.
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