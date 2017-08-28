Labaro Viola

Gazzetta, tutti gli errori di Pioli. Dalla riconferma di Tomovic alla scelta di Benassi schierato trequartista

La Gazzetta dello Sport analizza gli errori commessi ieri da Stefano Pioli. Alcune scelte del tecnico viola non hanno assolutamente convinto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2017 10:05
Gazzetta, tutti gli errori di Pioli. Dalla riconferma di Tomovic alla scelta di Benassi schierato trequartista - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
Rassegna Stampa
Fiorentina
Tomovic
Pioli
Benassi
Condividi

La squadra di Giampaolo supera per 2­-1 la Fiorentina. La squadra di Pioli è ancora un cantiere aperto. Il tecnico viola ha sbagliato alcune scelte, in particolare la conferma di To­movic come terzino destro. Ma non convincono neppure Be­nassi in versione trequartista e il centrocampo a due. Lo stesso Simeone è stato lasciato troppo solo. La Fiorentina arriva alla sosta con zero punti.
La Gazzetta dello Sport

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok