Tomovic salta la trasferta di Crotone. Questa la situazione disciplinare in casa viola...
Tomovic salta Crotone-Fiorentina
A cura di Gabriele Caldieron
12 marzo 2017 17:11
Dopo la vittoria maturata in casa contro il Cagliari di Rastelli nei minuti finali grazie a Kalinic la Fiorentina rimedia un ammonizione pesante: Tomovic. Il numero 40, infatti verrà squalificato e salterà Crotone-Fiorentina. Astori sale a 7 ammonizioni. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola:
TOMOVIC: 10 (squalificato)
BADELJ, ASTORI: 7
SALCEDO: 6
SAPONARA, KALINIC, SANCHEZ, BERNARDESCHI:, VECINO 5 (già scontata la squalifica)
MILIC, GONZLO: 4 (diffidato)
OLIVERA, BORJA VALERO
CHIESA: 2
DE MAIO, TELLO, ZARATE, ILICIC: 1
Totale: 75
Gabriele Caldieron