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Tomovic salta la trasferta di Crotone. Questa la situazione disciplinare in casa viola...

Tomovic salta Crotone-Fiorentina

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
12 marzo 2017 17:11
Tomovic salta la trasferta di Crotone. Questa la situazione disciplinare in casa viola... -
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Dopo la vittoria maturata in casa contro il Cagliari di Rastelli nei minuti finali grazie a Kalinic la Fiorentina rimedia un ammonizione pesante: Tomovic. Il numero 40, infatti verrà squalificato e salterà Crotone-Fiorentina. Astori sale a 7 ammonizioni. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola:

TOMOVIC: 10 (squalificato)
BADELJ, ASTORI: 7
SALCEDO: 6
SAPONARA, KALINIC, SANCHEZ, BERNARDESCHI:, VECINO 5 (già scontata la squalifica)
MILIC, GONZLO: 4 (diffidato)
OLIVERA, BORJA VALERO
CHIESA: 2
DE MAIO, TELLO, ZARATE, ILICIC: 1
Totale: 75
Gabriele Caldieron

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