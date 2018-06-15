Casa Mercato viola, due ufficialità in giornata. Si stringe per Marco Pjaca

La giornata a differenza di ieri è stata priva di grandi scossoni che condizioneranno il mercato viola. La notizia principale porta ancora a Marko Pjaca. Come già precedentemente detto il ragazzo vorr...

La giornata a differenza di ieri è stata priva di grandi scossoni che condizioneranno il mercato viola. La notizia principale porta ancora a Marko Pjaca. Come già precedentemente detto il ragazzo vorrebbe venire a Firenze per rilanciarsi ed ottenere un posto da titolare in una buona squadra. La Juventus non vuole perdere del tutto il cartellino del giocatore. Con venti milioni cash tuttavia la situazione potrebbe cambiare. La Fiorentina non ha questa cifra però fin da subito e sta cercando di chiudere con un prestito con diritto di riscatto.

In entrata si registra un'ufficialità. Arriva Cristobal Montiel Rodriguez, attaccante esterno, dal Mallorca. Il ragazzo ha firmato un contratto che lo legherà al Club Viola per i prossimi 5 anni. Secondo quanto raccolta la Fiorentina sborserà circa un milione di euro per l'acquisto del giocatore che sarà destinato alla Primavera di Bigica. Si avvicina anche l'arrivo di Anderson dal Bari per circa due milioni. Il ragazzo può giocare terzino destro ma all'occorrenza anche mezz'ala

In uscita è ufficiale la partenza verso Verona direzione Chievo di Tomovic. Il difensore serbo, che non ha avuto grandissime fortune a Firenze, è stato ceduto per circa un milione di euro che sarà aggiunto al tesoretto iniziale.

Per quanto riguarda l'esterno da registrare l'apertura dell'agente di De Paul alla Fiorentina. Tuttavia, la pista non sembra primaria. Si potrebbe più avanti tentare uno scambio con Saponara che non trova una grande collocazione tattica nello scacchiere di Stefano Pioli. Salta definitivamente invece Stefan El Sharaawy. La Roma ha tolto ufficialmente il suo talento dal mercato.

Lorenzo Bigiotti