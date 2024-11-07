Tomovic: "Palladino è un allenatore che fa vincere le finali, scelta migliore non c'era"

L'ex terzino viola ed adesso militante nel campionato cipriota ha presentato la sfida di stasera contro l'Apoel Nicosia

A Sky Sport ha parlato l'ex terzino viola Nenad Tomovic che attualmente sta giocando a Cipro ed è un ottimo conoscitore del calcio cipriota e dell'Apoel Nicosia, prossimi rivali della Fiorentina: "Sono contento di aver rivisto la Fiorentina dove sono stato benissimo e che guardo sempre con piacere. Ho incontrato Palladino con cui ho giocato a Genova e ho un ottimo rapporto con lui. Me lo ricordo come giocatore e già lì vi dico che si vedeva che sarebbe stato un ottimo tecnico, infatti non sono sorpreso. Con lui la Fiorentina può ambire a vincere dei trofei perché non è uno che perde le finali, lui le vince, ne sono sicuro. Con lui la Fiorentina ha fatto centro, è la scelta migliore dopo Italiano."

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