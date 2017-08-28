Calamai: "Pioli deve ripartire dall'ABC, magari cambiando modulo. Tomovic? È solo uno dei problemi"

La sosta servirà per prendere coscienza dei limiti, ma la squadra deve uscire dagli schemi pensati

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Tomovic è solo uno dei problemi, ma ce ne sono altri".

Prosegue sull'attuale situazione della squadra di Pioli: "La sosta servirà per prendere coscienza dei limiti e potrebbe servire per recuperare Saponara. Pioli deve prendere coscienza che deve ricominciare dall’ABC, ovvero spiegare come non si prende gol. Non mi sorprenderebbe in questo senso se la Fiorentina volesse ripartire da un 4-4-1-1 più coperto".

E sul centrocampo: "Anche a centrocampo infatti c’è un po’ di difficoltà, Veretout e Badelj hanno dovuto spesso fare il torello al cospetto di Praet, Torreira e gli altri".

E sul reparto offensivo: "Un’altra questione è legata a chi fa gol: senza voler tirare pugni metaforici ai tifosi l’ultimo Bernardeschi ne faceva. Simeone deve fare la differenza in area di rigore, ma Pioli deve considerare anche l’opportunità di giocare con due punte in un 4-4-2. L’importante è uscire dagli schemi pensati, soprattutto finché certi meccanismi non saranno metabolizzati".