Tomovic: “Palladino ha studiato molto Gasperini e Juric. Conoscendolo, so che farà un ottimo lavoro”

L’ex difensore della Fiorentina, Nenad Tomovic, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Ecco le parole del serbo:

“Per me la Fiorentina ha fatto bene questa stagione. Arrivare di nuovo in finale di Conference non è una cosa scontata. Anche in campionato ha fatto bene e in Coppa Italia sono arrivati quasi in finale. Ogni tifoso viola deve essere orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi quest’anno. E’ brutto quando perdi due finali consecutive in Conference, però per me i ragazzi, la società e il mister hanno fatto un ottimo lavoro. Si deve ripartire con la nuova stagione, con nuovi obiettivi e sicuramente in futuro la Fiorentina conquisterà un trofeo, perché se lo merita. Palladino? E’ un ottimo ragazzo, mi ricordo quando arrivai in Italia dalla Stella Rossa al Genoa. Un ottimo giocatore, bravissimo ragazzo. Non sono sorpreso per il fatto che abbia fatto grandi cose col Monza, perché già da giocatore vedeva il calcio in maniera diversa. Lui seguiva tanto il lavoro di Gasperini, con Juric aveva un buonissimo rapporto e secondo me sono questi i suoi modelli. Conoscendo la piazza, la società ed anche Palladino, so che faranno un ottimo lavoro. Italiano ha alzato molto l’asticella, ha fatto un grandissimo lavoro da quando è diventato allenatore e adesso è dura lavorare dopo di lui perché i tifosi aspettano sempre ottimi risultati. Però so che Palladino farà un ottimo lavoro con la Fiorentina e gli auguro che vinca un trofeo”.

TMW RIVELA: “LA FIORENTINA SEGUE BIRINDELLI DEL MONZA. PUÒ ARRIVARE IN CASO DI CESSIONE DI DODO O KAYODE”