TMW rivela: “La Fiorentina segue Birindelli del Monza. Può arrivare in caso di cessione di Dodo o Kayode”

Altro nome di un giocatore del Monza per la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il club viola ha infatti messo nel mirino Samuele Birindelli, esterno destro del club brianzolo che nell’ultima stagione ha totalizzato 35 presenze su 38 giornate di campionato. Per il momento si tratta solo di un’idea, ma a breve la situazione potrebbe diventare molto più concreta, con la dirigenza gigliata e il neo allenatore che negli ultimi giorni hanno parlato molto delle mosse da fare sul mercato.

Resta comunque da capire se il calciatore servirà davvero alla Fiorentina, visto che su quella corsia, almeno per il momento, la rosa sembra essere a posto. Con Davide Faraoni che lascerà Firenze, restano comunque a disposizione sia Dodo che Micheal Kayode, esploso proprio nella stagione appena terminata. La sensazione è che solo in caso di addio di uno dei due la Fiorentina potrebbe provare ad accelerare per Birindelli, che come detto per il momento resta un’idea sulla quale partire. Lo scrive TMW.

