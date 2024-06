Sottil lascia la Fiorentina? L’esterno piace molto a Palladino, verrà valutato nel ritiro estivo

Riccardo Sottil via dalla Fiorentina? Per ora non è una situazione che corrisponde alla realtà. Nei giorni scorsi Raffaele Palladino, nuovo tecnico della squadra viola, ha chiamato l’esterno italiano per infondergli fiducia, dopo l’anno realizzativamente migliore della sua storia da professionista (5 reti e 5 assist in tutte le competizioni). Sottil arriva da un finale di stagione decisamente in crescendo, terminato con la rottura della clavicola nella semifinale di Conference League contro il Club Brugge. L’affollamento sugli esterni, ma Sottil è un profilo che piace a Palladino e per questo verrà valutato nel ritiro estivo. Così, sono da escludere ipotesi di cessione o di scambio, almeno in questo periodo. Lo scrive TMW.

AMRABAT POTREBBE ANDARE AL MILAN