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Notizie Birindelli Fiorentina

Birindelli: "Con Bocchetti siamo tornati alle vecchie abitudini. Ha stessa filosofia di Palladino"

05 gennaio 2025 17:17

TMW rivela: "La Fiorentina segue Birindelli del Monza. Può arrivare in caso di cessione di Dodo o Kayode"

06 giugno 2024 14:32

Birindelli ha visto un'altra partita: "La Fiorentina non ha creato nulla oltre al palo di Ikonè"

03 marzo 2022 16:33

Birindelli: "Sono sorpreso dall'addio di Gattuso. Era felice di iniziare questa nuova avventura"

18 giugno 2021 14:52

Birindelli: "Domenica sarà una gara aperta. La Fiorentina è una squadra in crescita, ha le qualità per salvarsi"

22 aprile 2021 21:41

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