Birindelli: "Con Bocchetti siamo tornati alle vecchie abitudini. Ha stessa filosofia di Palladino"

Le parole del calciatore del Monza, Samuele Birindelli, dopo l'ennesima sconfitta dei brianzoli contro il Cagliari soffermandosi sulla panchina affidata a Salvatore Bocchetti. Birindelli vede similitu...

Le parole del calciatore del Monza, Samuele Birindelli, dopo l'ennesima sconfitta dei brianzoli contro il Cagliari soffermandosi sulla panchina affidata a Salvatore Bocchetti. Birindelli vede similitudini con il modo di lavorare del tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino.

"Ognuno si deve interrogare sulla prestazione e sul girone, cercando di scavare dentro di noi per trovare la chiave giusta singolarmente e mettere una prestazione giusta a disposizione e dare una svolta a questo campionato. L’80% adesso sarà la nostra mente e quello che ognuno ha da dare da qui fino alla fine del campionato. Riconosco che siamo una squadra che non si sgretola mai. Purtroppo i risultati sono sempre stati negativi ma non c'è mai stato un dominio delle squadre avversarie. Dopo il gol dovevamo spingere e mettere pressione, ci siamo abbassati e smesso di giocare, impauriti dal fatto di essere in vantaggio. Non penso che abbiano giocato una partita migliore della nostra. Siamo tornati alle vecchie abitudini degli anni passati, la filosofia di Bocchetti è simile a quella di Palladino. Penso che ce la mettiamo tutta e che il risultato non arrivi." Lo riporta TMW.

LE ULTIME SULLA TRATTATIVA TRA FIORENTINA E MONZA PER PABLO MARI

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