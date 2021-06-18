Birindelli: "Sono sorpreso dall'addio di Gattuso. Era felice di iniziare questa nuova avventura"
Le parole di Alessandro Birindelli ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com
Alessandro Birindelli, ex calciatore ed adesso dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, per commentare la separazione tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina. Ecco le sue parole:
GATTUSO "Sono sorpreso della separazione tra Gattuso e la fiorentina. Avevo sentito Rino dopo la firma e mi pareva felice di iniziare questa nuova avventura. Visto quel che è accaduto viene da chiedersi perchè non ci siano stati contatti per non arrivare a questo punto".
ITALIANO "Bel profilo, ma credo che ora sia più importante avere chiarezza sulle idee di mercato".
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