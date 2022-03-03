Birindelli ha visto un'altra partita: "La Fiorentina non ha creato nulla oltre al palo di Ikonè"

L'analisi della partita tra Fiorentina e Juventus fatta dall'ex giocatore bianconero Birindelli non rispecchia proprio quanto visto in campo

Alessandro Birindelli commenta la vittoria di ieri della Juventus in extremis contro la Fiorentina dopo una partita che pareva ormai destinata allo 0-0, queste le sue parole a TMW

"Non è stata una gara ricca di emozioni la tensione che c'era nel prepartita per il caso Vlahovic ha finito per coinvolgere tutti i giocatori e nessuna delle due voleva perdere. La Fiorentina è stata più coraggiosa, ma il pari alla fine mi sembra risultato più giusto. I viola hanno creato di più però a parte il palo di Ikonè la Juve non ha corso grandi pericoli e ha creato quell'occasione con Vlahovic. La Fiorentina è stata sbarazzina, la Juve più conservatrice".

Ora Juve favorita per la il passaggio alla finale....

"Giocando in casa ha un piccolo vantaggio però bisognerà vedere come arriveranno le squadre in quel periodo, ad aprile".

Rispetto alle parole di Birindelli però, oltre i numeri che raccontano tutta un'altra partita, ci sono le tre occasioni nette della Fiorentina che ha avuto per fare gol. Da Bonaventura fino alle due di Ikonè

IL VOTO DELLA GAZZETTA A IGOR E' FUORI DALLA REALTA'

https://www.labaroviola.com/lincomprensibile-voto-della-gazzetta-a-igor-da-55-dura-il-giusto-concede-occasione-a-vlahovic/167639/