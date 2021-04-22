Birindelli: "Domenica sarà una gara aperta. La Fiorentina è una squadra in crescita, ha le qualità per salvarsi"

Le parole di Alessandro Birindelli ai microfoni di Lady Radio

Alessandro Birindell, ex calciatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio in occasione della partita Fiorentina-Juventus in programma per Domenica 25 Aprile ore 15:00. Ecco le sue parole:

MOMENTO FIORENTINA "Nelle ultime 2-3 prestazioni mi è sembrata cresciuta la Fiorentina. Soprattutto a Verona l’ho vista molto meglio. Credo che abbia tutte le qualità per salvarsi il prima possibile".

DIFESA FIORENTINA "Martinez Quarta è un giocatore importante, non so perché sia stato escluso dalla partita col Sassuolo. È vero che quest’anno la Fiorentina ha subito troppe reti, ma non sempre è colpa solo della difesa. Bisogna vedere anche come lavora il centrocampo, e anche l’attacco. La fase difensiva non è solo fatta dai centrali di difesa".

MOMENTO JUVENTUS "La Juventus è in miglioramento, anche se ha dei momenti di blackout. Ha dei singoli, tuttavia, di altissimo livello e quando si accedono fa paura. Hanno cambiato molto, è una stagione anomala, e vedo anche un po’ di mancanza di esperienza di Pirlo. Domenica, comunque, penso sia una partita aperta a tutti i risultati".

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