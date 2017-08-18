Tomovic: "Chi è arrivato ha più voglia di chi è andato via. Il mio obiettivo è portare la Fiorentina al top"

Nonostante i tanti arrivi e il nuovo allenatore questa preparazione è andata davvero bene. Contro l'inter per vincere" così Nenad Tomovic

Nenad Tomovic ha parlato ad un portale serbo, queste le sue parole:

"Considerato il nuovo ciclo che sta iniziando siamo contenti di come abbiamo lavorato fino ad ora. I risultati non sono stati di grande livello, ma in generale possiamo ritenerci a posto. Quest'anno ci sono un sacco di nuovi giocatori e la formazione è stata rivoluzionata, è normale che sia necessario un po 'di tempo per entrare nel nuovo sistema di gioco. Il fatto che la difesa sia andata bene in precampionato è una bella soddisfazione, spero che continueremo così anche durante la stagione.

E' vero, se ne sono andati un sacco di giocatori, ma abbiamo anche il vantaggio di avere nuovi sostituti, con più voglia. Stiamo iniziando un nuovo ciclo, è in qualche modo normale che ci sia un grande cambiamento. E' un po' di anni che sono tra i giocatori più esperti, ma le mie ambizioni sono sempre le stesse. Voglio dare il massimo in ogni partita e voglio che la Fiorentina sia sempre al top.

Non vedo l'ora di iniziare il campionato e lottare per la vittoria. L'Inter ha anche cambiato un sacco di giocatori e sono certo che ha la qualità per essere una delle squadre che lotteranno per lo scudetto. D'altra parte, finora hanno fatto un ottimo lavoro. Comunque voglio un risultato positivo"