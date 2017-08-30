Gazzetta, la Fiorentina e la maledizione del terzino destro. Adesso tocca a Laurini con Bruno Gaspar

Firenze e la sua maledizione del terzino destro. L'ultimo è stato Ujfalusi poi solo fortune alterne da Comotto e De Silvestri

La storia è piena di maledizioni e a Firenze da un bel po’ accade con il terzino destro. In viola sperano di aver risolto il mistero con Gaspar e Laurini. Sarà vero? Solo il campo può rispondere. Dal 2012 nel ruolo si sono alternati Tomovic (Corvino tra oggi e domani proverà a trovargli una sistemazione), Cassani, Roncaglia, Richards, Rosi, Gilberto, Diks, oltre ai giovani Piccini e Scalera, con Venuti quest’anno a farsi le ossa. L’ultimo veramente è stato Ujfalusi, a cui poi sono succeduti con risultati alterni Comotto, De Silvestri e Zauri, fino alla rivoluzione sopra citata.

La Gazzetta dello Sport