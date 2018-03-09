Destino beffardo, un incidente blocca l'autostrada e Tomovic non riesce a raggiungere Firenze per i funerali

Tutto il mondo del calcio, nella giornata di ieri, si è stretto attorno alla famiglia di Davide Astori ed a quella allargata della Fiorentina. Fra le migliaia di persone presenti ieri, sia all'interno...

Tutto il mondo del calcio, nella giornata di ieri, si è stretto attorno alla famiglia di Davide Astori ed a quella allargata della Fiorentina. Fra le migliaia di persone presenti ieri, sia all'interno che all'esterno della basilica di Santa Croce, avrebbe dovuto, ed avrebbe voluto, esserci anche Nenad Tomovic.

L'ex terzino destro della Fiorentina, ora in forza al Chievo Verona, ha condiviso tanti momenti con il capitano della Fiorentina e ieri, insieme alle delegazioni di Chievo ed Hellas Verona, avrebbe dovuto raggiugnere il capoluogo toscano. Purtroppo Nenad non ha però potuto salutare personalmente il suo amico. Il motivo? Un incidente in autostrada avvenuto all'altezza di Mantova, che ha impedito al convoglio di raggiungere in tempo la Toscana.