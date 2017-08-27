Il Franchi boccia Tomovic accogliendo con un applauso l'ingresso in campo di Gaspar
Il Franchi accoglie con un boato del tutto ironico (e forse fin troppo ingeneroso) la sostituzione prima dell'inizio della ripresa tra Tomovic e Gaspar. Il giocatore serbo era ammonito e causa sfortun...
A cura di Gabriele Caldieron
27 agosto 2017 21:50
Il Franchi accoglie con un boato del tutto ironico (e forse fin troppo ingeneroso) la sostituzione prima dell'inizio della ripresa tra Tomovic e Gaspar. Il giocatore serbo era ammonito e causa sfortunata del calcio di rigore che ha portato la Sampdoria al raddoppio. Vedremo se nelle prossime settimane sarà Gaspar il nuovo titolare sulla fascia destra.
Gabriele Caldieron