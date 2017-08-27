Il Franchi boccia Tomovic accogliendo con un applauso l'ingresso in campo di Gaspar

Il Franchi accoglie con un boato del tutto ironico (e forse fin troppo ingeneroso) la sostituzione prima dell'inizio della ripresa tra Tomovic e Gaspar. Il giocatore serbo era ammonito e causa sfortun...

A cura di Gabriele Caldieron 27 agosto 2017 21:50

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