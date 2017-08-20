MALE MA NON MALISSIMO. TOMOVIC IMBARAZZANTE, DIFESA HORROR. GIL DIAS ACQUISTO GIUSTO

Ci sono più di 40 milioni nelle casse viola e vanno spesi. Mancano un terzino destro e un centrocampista da affiancare a Badelj. Veretout e Sanchez...

La Fiorentina perde male a San Siro con un secco 3-0. Orribili i primi minuti dove non c'è partita e la squadra viola confeziona errori a ripetizione. La difesa viola, sopratutto con Vitor Hugo e Tomovic fa acqua da tutte le parti. Il terzino destro viola (?) si perde Icardi in occasione del 2-0 e si perde clamorosamente anche Perisic che fa 3-0.

Nel mezzo una Fiorentina che tutto sommato ci ha provato, Eysseric è il centro tecnico della squadra, il numero dieci per qualità e quantità. Ma la sorpresa più grande di questa partita è rappresentata da Gil Dias, l'esterno portoghese ha dimostrato di esserci. Un giocatore di gamba, di corsa, con tecnica e con un bel dribbling. Certamente la nota più lieta della serata viola.

Questa partita finisce con un risultato forse troppo severo ma che dimostra come a questa squadra questa sera mancavano si 3 titolari come Badelj, Chiesa e Saponara ma anche che Pioli ha maledettamente bisogno di un terzino destro e di un centrocampista di livello da affiancare a Badelj. Veretout può essere una buona riserva, Sanchez idem, ma niente più di tutto questo.

Calza a pennello anche l'acquisto di German Pezzella, il difensore argentino arrivato dal Betis che sarà titolare al fianco di Astori.

Ci sono più di 40 milioni nelle casse viola e vanno spesi, altrimenti questa sarà l'ennesima stagione ricca di rimpianti e sconfitte amare.

Flavio Ognissanti