Tomovic e Vecino entrano in diffida. Questa la situazione disciplinare in casa viola dopo Pescara...
La situazione disciplinare dopo Pescara-Fiorentina
A cura di Gabriele Caldieron
01 febbraio 2017 22:48
Dopo la partita contro il Pescara questa è la situazione disciplinare in casa Fiorentina, Tomovic e Vecino entrano in diffida. Badelj sale a 7.
TOMOVIC: 9 (diffidato)
BADELJ: 7
ASTORI, KALINIC, SALCEDO: 5 (già scontata la squalifica)
SANCHEZ, BERNARDESCHI, VECINO: 4 (diffidati)
OLIVERA, MILIC: 3
GONZALO, BORJA VALERO: 2
DE MAIO, CHIESA, TELLO, ZARATE: 1
Totale: 57
Gabriele Caldieron