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Tomovic e Vecino entrano in diffida. Questa la situazione disciplinare in casa viola dopo Pescara...

La situazione disciplinare dopo Pescara-Fiorentina

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
01 febbraio 2017 22:48
Tomovic e Vecino entrano in diffida. Questa la situazione disciplinare in casa viola dopo Pescara... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Dopo la partita contro il Pescara questa è la situazione disciplinare in casa Fiorentina, Tomovic e Vecino entrano in diffida. Badelj sale a 7.

TOMOVIC: 9 (diffidato)
BADELJ: 7
ASTORI, KALINIC, SALCEDO: 5 (già scontata la squalifica)
SANCHEZ, BERNARDESCHI, VECINO: 4 (diffidati)
OLIVERA, MILIC: 3
GONZALO, BORJA VALERO: 2
DE MAIO, CHIESA, TELLO, ZARATE: 1
Totale: 57
Gabriele Caldieron

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