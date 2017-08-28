Pedullà: "Ecco come è andata con Laurini. Tomovic? Ora lo metti male sul mercato..."

A Radio Bruno ha parlato dell'ultimo acquisto viola, Laurini, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà: "Laurini? E’ un intervento che si può comprendere, si inserisce in un contesto complicato. La Sampdo...

A Radio Bruno ha parlato dell'ultimo acquisto viola, Laurini, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà: "Laurini? E’ un intervento che si può comprendere, si inserisce in un contesto complicato. La Sampdoria voleva chiudere l’operazione il 30 agosto ma in questi giorni erano impegnati su Schick. Laurini ha qualità, è stato cercato da buone squadre in passato. La difficoltà sta nel fatto che deve inserirsi subito in una zona di campo dove serve essere pronti subito. Tomovic? In questo momento lo metti male sul mercato: nelle ultime ore entro giovedì potrebbe muoversi qualcosa".