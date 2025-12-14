Ennesima disfatta contro il Verona, la Fiorentina va in ritiro fino a data da destinarsi

15 partite in Serie A, 0 vittorie. Un dato impietoso che, sommato alla classifica da incubo, è sufficiente per giustificare la scelta della Fiorentina di andare in ritiro fino a data da destinarsi. A comunicarlo è la società viola stessa al termine della sconfitta contro il Verona, arrivata con un gol di Orban al 93esimo minuto che ha gelato il Franchi e fatto esplodere la frustrazione di ambiente e tifosi. Vedremo se questa soluzione aiuterà la squadra viola a uscire da una crisi profonda, inimmaginabile a inizio stagione.