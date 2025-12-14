14 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ennesima disfatta contro il Verona, la Fiorentina va in ritiro fino a data da destinarsi

News

Ennesima disfatta contro il Verona, la Fiorentina va in ritiro fino a data da destinarsi

Redazione

14 Dicembre · 17:55

Aggiornamento: 14 Dicembre 2025 · 17:56

TAG:

FiorentinaRitiroVerona

Condividi:

di

La Fiorentina sceglie di andare in ritiro fino a data da destinarsi dopo la brutta sconfitta in campionato contro il Verona

15 partite in Serie A, 0 vittorie. Un dato impietoso che, sommato alla classifica da incubo, è sufficiente per giustificare la scelta della Fiorentina di andare in ritiro fino a data da destinarsi. A comunicarlo è la società viola stessa al termine della sconfitta contro il Verona, arrivata con un gol di Orban al 93esimo minuto che ha gelato il Franchi e fatto esplodere la frustrazione di ambiente e tifosi. Vedremo se questa soluzione aiuterà la squadra viola a uscire da una crisi profonda, inimmaginabile a inizio stagione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio