Ufficiale, si ritira David Villa: "Lascio dopo 19 anni nel calcio, grazie ai compagni ed alla mia famiglia"

Adesso è ufficiale: David Villa dice addio al calcio. Lo annuncia lo stesso attaccante - oggi impegnato in Giappone con la maglia del Vissel Kobe - con un post sui suoi profili social: "Dopo 19 anni...

Adesso è ufficiale: David Villa dice addio al calcio. Lo annuncia lo stesso attaccante - oggi impegnato in Giappone con la maglia del Vissel Kobe - con un post sui suoi profili social: "Dopo 19 anni da professionista ho preso la decisione di lasciare il calcio a fine stagione. Grazie a tutte le squadre, gli allenatori e i compagni che mi hanno permesso di godere di questa carriera. E alla mia famiglia per avermi sempre appoggiato nei momenti di difficoltà".