Notizie Giappone Fiorentina

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Giappone-Corea del Nord non si gioca: si sta diffondendo un virus molto aggressivo

22 marzo 2024 13:24

La storia di Takuro, ragazzo giapponese si innamora della Fiorentina: "Mi sono trasferito a Firenze"

16 febbraio 2023 16:31

Da Holly e Benji alla realtà: il Giappone ha battuto la Germania. Profezia avverata dopo 32 anni

23 novembre 2022 17:06

Il Giappone manda all'inferno la Germania, vince in rimonta per 1-2. Il racconto dell'impresa

23 novembre 2022 16:25

La Fiorentina diventa un manga in Giappone e vince lo scudetto. Il cartone con Batistuta e Rui Costa

17 marzo 2022 12:44

Vlahovic salterà le amichevoli in nazionale. Il Ct serbo: "Dovrà prepararsi per le prossime sfide"

31 maggio 2021 16:25

Che fine ha fatto Nakata? Non ha più una casa, vive in giro per il mondo, promuove Sakè

27 marzo 2021 12:42

Sakai è il primo calciatore del Giappone ad essere risultato positivo al Coronavirus

31 marzo 2020 23:46

Ufficiale, si ritira David Villa: "Lascio dopo 19 anni nel calcio, grazie ai compagni ed alla mia famiglia"

13 novembre 2019 15:03

Che fine ha fatto Nakata? Fu il primo numero dieci in serie A della nuova Fiorentina targata Della Valle

01 novembre 2017 20:07

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