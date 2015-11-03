Notizie Giappone Fiorentina

Giappone-Corea del Nord non si gioca: si sta diffondendo un virus molto aggressivo
22 marzo 2024 13:24
La storia di Takuro, ragazzo giapponese si innamora della Fiorentina: "Mi sono trasferito a Firenze"
16 febbraio 2023 16:31
Da Holly e Benji alla realtà: il Giappone ha battuto la Germania. Profezia avverata dopo 32 anni
23 novembre 2022 17:06
Il Giappone manda all'inferno la Germania, vince in rimonta per 1-2. Il racconto dell'impresa
23 novembre 2022 16:25
La Fiorentina diventa un manga in Giappone e vince lo scudetto. Il cartone con Batistuta e Rui Costa
17 marzo 2022 12:44
Vlahovic salterà le amichevoli in nazionale. Il Ct serbo: "Dovrà prepararsi per le prossime sfide"
31 maggio 2021 16:25
Che fine ha fatto Nakata? Non ha più una casa, vive in giro per il mondo, promuove Sakè
27 marzo 2021 12:42
Sakai è il primo calciatore del Giappone ad essere risultato positivo al Coronavirus
31 marzo 2020 23:46
Ufficiale, si ritira David Villa: "Lascio dopo 19 anni nel calcio, grazie ai compagni ed alla mia famiglia"
13 novembre 2019 15:03
Che fine ha fatto Nakata? Fu il primo numero dieci in serie A della nuova Fiorentina targata Della Valle
01 novembre 2017 20:07
Archivio