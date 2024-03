Giappone-Corea del Nord non si gioca: si sta diffondendo un virus molto aggressivo

In Giappone si sta diffondendo a ritmo di record una rara infezione batterica. I dati provvisori rilasciati dal NIID hanno registrato 941 casi di STSS (sindrome da shock tossico streptococcico) segnalati lo scorso anno e si prevede che nel 2024 il dato crescerà ancora, tant’è che nei primi due mesi dell’anno sono già stati registrati ben 378 casi, stando alle ultime indiscrezioni riportate da diverse agenzie di stampa nipponiche.

Una nuova emergenza sanitaria che ha indotto l’AFC, ossia la Confederazione asiatica di calcio, a rimandare a data da destinarsi il match tra Giappone e Corea del Nord che si sarebbe dovuto disputare martedì prossimo e valevole per le qualificazioni al Mondiale del 2026. “La partita tra la Repubblica Democratica di Corea e il Giappone, prevista per il 26 marzo, non si svolgerà come previsto a causa di circostanze impreviste “, si legge nella nota emessa dall’AFC.

L’agenzia di stampa Kyodo fa sapere che alla base di questa decisione ci sarebbe la volontà della Corea del Nord, che non ha alcuna intenzione di ospitare il Giappone proprio a causa di questo virus. Da Pyongyang hanno immediatamente avvisato la nazionale nipponica, senza però specificarne il motivo. Lo riporta TMW

