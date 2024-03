Bonaventura criticato per l’errore, Adani: “Aveva tempo per non sbagliare ma nessuno lo avvisa”

Alberto Rimedio, telecronista della Nazionale per conto della ‘Rai’, ha così commentato l’errore di Bonaventura in occasione del momentaneo pareggio del Venezuela nella gara che ha visto l’Italia imporsi 2-1 grazie a una doppietta di Mateo Retegui: “Apprezzo la costruzione dal basso, ormai viene utilizzata comunemente, però quando si accende l’alert bisogna trovare una soluzione differente. E’ vero che ha sbagliato Bonaventura, ma se Donnarumma avesse giocato il pallone su Retegui avremmo evitato il gol di Machis. Forse non era il caso di fare quella giocata”

Diversa l’opzione di Daniele Adani: “A mio avviso nel rapporto Donnarumma-Bonaventura c’era margine per non sbagliare. Bonaventura è arrivato ben conscio dell’uomo alle spalle ma non è stato pronto per lo scarico. Ha sbagliato la scelta e non ha visto Machis pronto, per questo motivo ha dosato piano quel passaggio. Noi spesso parliamo di errore tecnico e di concetto, ma questo è stato anche un errore di comunicazione perché nessuno gli chiama l’arrivo del calciatore del Venezuela”.

ERA PROPRIO NECESSARIO FAR GIOCARE BONAVENTURA?