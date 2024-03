Era proprio necessario far giocare Bonaventura titolare? Il giocatore della Fiorentina sbaglia e il Venezuela segna

Il centrocampista della Fiorentina, Jack Bonaventura, scende in campo dal 1′ minuto con gli Azzurri nell’amichevole Venezuela-Italia. Il centrocampista gigliato è sembrato ampiamente sottotono, con un approccio alla partita che non è dei migliori, causando anche il gol che ha portato i sudamericani al pareggio: un’azione che parte dal basso, con Donnarumma che serve il numero 5 viola, che cerca di tamponare la pressione avversaria cercando Alessandro Buongiorno, trovando però Machis che ne approfitta affondando il colpo. Un errore non da Jack, che suggerisce un calo di concentrazione, di un giocatore che non gioca con la “testa libera”. Difficile capire se questa sia stata la scelta più giusta, considerando la tragedia che si è verificatasi in casa Viola, con l’improvvisa e drammatica scomparsa del direttore generale Joe Barone. Un trauma psicologico che non poteva essere ignorato, anche da un giocatore talentuoso e brillante come lui. La risposta, però, ce la dà lo stesso Spalletti che lo ha prontamente sostituito al minuto 46.

