Anche la Nazionale omaggia Joe Barone: minuto di silenzio prima dell’amichevole contro il Venezuela

Anche la Nazionale italiana ha ricordato il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, recentemente scomparso con un minuto di silenzio in sua memoria prima della partita contro il Venezuela in Florida. Uno dei più scossi dalle inquadrature è stato, senza dubbio, Giacomo Bonaventura che non ha potuto presenziare alla camera ardente di ieri al Viola Park a causa della convocazione con l’Italia.