Da Holly e Benji alla realtà: il Giappone ha battuto la Germania. Profezia avverata dopo 32 anni

Da Capitan Tsubasa alla realtà 32 anni dopo il Giappone ha battuto "nuovamente" la Germania ai Mondiali. Ma la prima vittoria a, terminata sul risultato di 3-2 è raccontata in uno dei più famosi manga...

Da Capitan Tsubasa alla realtà 32 anni dopo il Giappone ha battuto "nuovamente" la Germania ai Mondiali. Ma la prima vittoria a, terminata sul risultato di 3-2 è raccontata in uno dei più famosi manga nipponici, celebre in Italia col titolo di Holly e Benji. Oggi, 23 novembre 2022, la vittoria è arrivata sul campo del Khalifa International Stadium dove gli uomini di Moriyasu hanno rimontato i tedeschi grazie alle reti di Doan e Asano.

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