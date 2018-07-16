Fiorentina, il programma della giornata viola
Il programma della giornata della Fiorentina, tra allenamenti doppi, aurografi e prima conferenza stampa di Giovanni Simeone
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2018 09:57
Giornata intensa per la squadra di Stefano Pioli che oggi andrà incontro a due allenamenti. Si inzia alle 10, con una prima seduta fisica. Alle 12 ci sarà invece la prima conferenza stampa dell'anno di Giovanni Simeone. Alle 16 fissata una sessione di autografi con Marco Benassi e Cristiano Biraghi. Si conclude alle 17 con l'ultimo allenamento con la palla