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Ritiro punitivo? No, squadra in vacanza per due giorni, poi la ripresa

Paulo Sousa ha concesso alla squadra 48 ore di completa libertà, la ripresa è prevista per mercoledì

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 maggio 2017 11:33
Ritiro punitivo? No, squadra in vacanza per due giorni, poi la ripresa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Dopo la brutta sconfitta contro il Palermo qualcuno ha parlato di ritiro punitivo fino alla prossima partita contro il Sassuolo ma così non sarà. Ipotesi scartata già dal direttore sportivo Carlos Freitas dopo la partita di ieri. Alla squadra Paulo Sousa ha concesso due giorni liberi, poi ci sarà la ripresa degli allenamenti prevista dunque per mercoledì.

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