Ritiro Fiorentina: allenamenti a porte aperte dalle 17:00, si può fare anche il tuor del Viola Park

La Fiorentina sul suo sito ufficiale ha dato tutte le informazioni per vivere al meglio il ritiro al Viola Park questa stagioneLunedì 14 Luglio, a partire dalle ore 21:00, si svolgerà il “Viola Carpet...

La Fiorentina sul suo sito ufficiale ha dato tutte le informazioni per vivere al meglio il ritiro al Viola Park questa stagione

Lunedì 14 Luglio, a partire dalle ore 21:00, si svolgerà il “Viola Carpet”, un’occasione per salutare tutte le squadre viola: prima squadra maschile, femminile e under 20. Un evento al quale si potrà accedere prenotandosi, fino ad esaurimento posti, alla pagina del sito www.acffiorentina.com dedicata al Ritiro 2025 e che darà ai tifosi viola la possibilità di poter far sentire il proprio affetto e dare un grande in bocca al lupo a calciatori e calciatrici, all’alba della nuova stagione.

Ingresso a partire dalle ore 20:00

Tifosi e appassionati potranno vivere da vicino la preparazione della squadra, assistere agli allenamenti e sostenere i propri beniamini. Gli ingressi per le sessioni di allenamento aperte al pubblico saranno regolati con accesso libero fino a esaurimento posti, previa prenotazione sul sito ufficiale. Per i più piccoli, sul Campo Davide Astori sarà allestito il Barberino Outlet Summer Village: un’area interamente dedicata al gioco e al divertimento, con attività di animazione, intrattenimento e tanti premi in palio.

L'ingresso sarà consentito dalle 17:00 alle 20:00 nelle modalità già descritte nei giorni:

15 Luglio – Allenamento

16 Luglio – Allenamento

18 Luglio – Allenamento

19 Luglio – Allenamento

22 Luglio – Allenamento

23 Luglio – Allenamento

Infine, tra le novità di questo ritiro, la Fiorentina organizza dei Tour all’interno del Viola Park, un’occasione per scoprire luoghi esclusivi, immergendoti in un ambiente dove ogni dettaglio parla di passione, sport e futuro. Dalle radici profonde del settore giovanile, dove crescono i talenti di domani, fino agli spazi dedicati alla prima squadra, ogni angolo del centro sportivo è pensato per ispirare eccellenza, determinazione e appartenenza. Durante il percorso, potrai scoprire luoghi esclusivi e architetture all’avanguardia, immergendoti in un ambiente dove ogni dettaglio parla di passione, lavoro e futuro. Un’occasione unica per vivere l’identità della Fiorentina in modo autentico, camminando là dove ogni giorno si costruisce il sogno Viola. Che tu sia tifoso, curioso o semplicemente affascinato da un progetto sportivo e culturale all’avanguardia, il tour del Viola Park ti offrirà uno sguardo privilegiato su un mondo fatto di emozioni, valori e ambizione.

Durata: 45 minuti circa. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile all’interno dell’universo Viola. Prenotazioni attive da Venerdì 11 Luglio ore 10:00 TARIFFE:

PREZZO INTERO: 24€

RIDOTTO PREMIUM CARD: 20€

UNDER 14: 15€

UNDER 6: OMAGGIO (NATI DAL 01/01/2020) Da richiedere alla biglietteria all'ingresso del Viola Park