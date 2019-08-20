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Weiss: "Confermato il ritiro viola a Moena nel 2020". Barone: "Grande onore dedicare queste 10 maglie"

Andrea Weiss, Presidente ATP Val di Fassa ha così commentato: ”Siamo contenti che la Società viola abbia voluto concedere una nuova importante visibilità  al marchio turistico della Val di Fassa,  sup...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2019 14:05
Weiss: "Confermato il ritiro viola a Moena nel 2020". Barone: "Grande onore dedicare queste 10 maglie" -
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Andrea Weiss, Presidente ATP Val di Fassa ha così commentato: ”Siamo contenti che la Società viola abbia voluto concedere una nuova importante visibilità  al marchio turistico della Val di Fassa,  superando le polemiche nate nella seconda settimana del ritiro 2019 e ponendo così le basi per  una rinnovata collaborazione che troverà conferma anche in occasione del ritiro del team viola nell’estate 2020. Il legame con la Fiorentina ed i tifosi viola sicuramente uscirà rafforzato da questa nuova intesa, riaffermando una partnership che cementa  l’amicizia tra due realtà  accomunate dal  riconoscimento di patrimonio mondiale Unesco e dalla bellezza della città di Firenze e delle Dolomiti”.

Joe Barone, Consigliere Delegato di ACF Fiorentina ha ribadito che “Il rapporto con Val di Fassa e con Trentino è per Fiorentina fonte di soddisfazioni da tanti anni, il nostro interesse è quindi quello di promuovere queste splendide valli verso tutti i nostri tifosi e durante tutto l’anno. Per noi è un grande onore dedicare a questa partnership 10 maglie speciali in due periodi clou della stagione per valorizzare chi crede nella Fiorentina da otto stagioni”.

 

Fonte: Violachannel

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