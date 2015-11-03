Notizie Val Di Fassa Fiorentina

La Fiorentina tornerà a Moena anche la prossima estate, Barone: "Perfetta per noi e i tifosi viola"
29 ottobre 2021 15:36
Bonaventura: "Clima cambiato, c'è entusiasmo. Europa? Dobbiamo essere umili, prima la salvezza"
24 luglio 2021 21:26
Igor: "Mi piace la mentalità di Italiano. Possiamo fare una stagione diversa dalle ultime"
23 luglio 2021 01:03
Duncan: "Siamo tutti pronti a seguire Italiano. Non vediamo l'ora di ritrovare i tifosi al Franchi"
23 luglio 2021 00:52
Fiorentina a Moena nel 2021, accordo trovato. Torna logo Val di Fassa sulle maglie nelle prossime 4 gare
17 giugno 2020 14:03
Il ritiro di Moena verrà posticipato: Barone ha già contattato l'amministratore della Val di Fassa
25 marzo 2020 12:26
Weiss: "Confermato il ritiro viola a Moena nel 2020". Barone: "Grande onore dedicare queste 10 maglie"
20 agosto 2019 14:05
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