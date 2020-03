L’emergenza Coronavirus farà slittare anche il ritiro della Fiorentina a Moena che si sarebbe dovuto svolgere a luglio. È impossibile fissare nuove date ma la società viola ha l’esigenza di programmare in anticipo. Joe Barone secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport ha già contattato gli amministratori della Val di Fassa per trovare non appena si potrà una soluzione.