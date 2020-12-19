Video, i tifosi viola cantano e incitano la Fiorentina. Giocatori dai tifosi fuori il ritiro

Prima della partita contro il Verona i giocatori della Fiorentina hanno incontrato i tifosi viola fuori dal ritiro di Firenze

Fuori dal ritiro della Fiorentina di Villa Olmi, la squadra ha incontrato i tifosi che hanno scortato i giocatori viola fino allo stadio prima della partita contro il Verona in programma alle ore 15 allo stadio Franchi di Firenze. Cori e incitamenti per tutti. Ecco il video postato su Facebook da un tifoso

INCONTRO TRA TIFOSI E JOE BARONE, ECCO IL VIDEO FUORI DAL RITIRO DELLA FIORENTINA

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