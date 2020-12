Il ritiro della Fiorentina si interrompe per una sera, giocatori tornano a casa fino a domani

Piccola pausa per i giocatori della Fiorentina che da lunedi erano in ritiro punitivo dopo le prestazionI deludenti. I giocatori viola, dopo il pareggio contro il Sassuolo, sono tornati a Villa Olmi, sede del ritiro imposto dalla società, e hanno passato la notte nella struttura indicata. Stamattina hanno svolto l’allenamento, ma adesso il ritiro viene sospeso per una notte. I calciatori della Fiorentina infatti questo pomeriggio faranno ritorno nelle proprie abitazioni per poi tornare ad allenarsi nella giornata di domani per poi, al termine dell’allenamento, torneranno in ritiro alla vigilia della partita contro il Verona in programma sabato alle ore 15 allo stadio Franchi.

