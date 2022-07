Sottil spiega lite con Nico Gonzalez: “Cose normali successe anche in passato. Con lui ottimo rapporto”

Intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo Benatti di Moena, Riccardo Sottil ha parlato anche della lite in campo con Nico Gonzalez dopo uno scontro di gioco, nel secondo giorno di ritiro, queste parole del giocatore della Fiorentina:

“Agonismo c’è in tutte le squadre di calcio, queste cose succedono da quando è stato inventato il calcio, ne succederanno ancora tante, è successo in campo ed è successo in passato non a me ma ad altri, sono cose normali quando c’è agonismo e poi il calcio è uno sport di contatto e sono cose che nascono e finiscono in campo. Con Nico ho un bellissimo rapporto, con lui ridiamo, scherziamo e balliamo nello spogliatoio”