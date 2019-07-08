Comunicato ACF, programma martedì 9 luglio
Domani, martedì 9 luglio, la Fiorentina svolgerà, all’interno del Centro Sportivo “C.Benatti”, un’unica sessione di allenamento alle ore 10:00. Al termine, all’interno del Fiorentina Store dell’InViol...
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2019 20:55
Domani, martedì 9 luglio, la Fiorentina svolgerà, all’interno del Centro Sportivo “C.Benatti”, un’unica sessione di allenamento alle ore 10:00. Al termine, all’interno del Fiorentina Store dell’InViola Fan Village, si svolgerà una sessione di foto e autografi con 2 calciatori viola. Alle ore 12:00, all’interno della sala stampa, si terrà la conferenza stampa di un tesserato. Alle 21:00, infine, una delegazione di calciatori viola parteciperà alla serata organizzata all’InViola Fan Village.
Fonte: Violachannel