Moena, domani la Fiorentina partirà in treno. In ritiro in Trentino dal 17 al 31 luglio

Domani la Fiorentina partirà intorno alle 8.30 in direzione Moena in treno da Campo di Marte fino alla stazione di Ora per poi proseguire in pullman fino alla “Fata delle Dolomiti” dove inizierà il ritiro estivo vero e proprio con allenamenti al fisco delle Dolomiti e quattro amichevoli che serviranno a Italiano per fare qualche prova tattica. La Fiorentina sarà in Trentino dal 17 al 31 luglio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, ANTOGNONI-FIORENTINA È IL GIORNO DEL DIVORZIO: OGGI L’INCONTRO DEFINITIVO