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Ass. Sport Moena: "Amichevoli Fiorentina? Tribune aperte fino a 1.000 tifosi"

L'Assessore allo Sport di Moena parla dell'organizzazione per il ritiro della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2021 17:54
Ass. Sport Moena: "Amichevoli Fiorentina? Tribune aperte fino a 1.000 tifosi" -
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Ass. Sport Moena: "Amichevoli Fiorentina? Tribune aperte fino a 1.000 tifosi"

Felice Canclini, assessore allo Sport del Comune di Moena, ha parlato ai microfoni di Radio Viola in onda su Lady Radio:

“In occasione delle quattro amichevoli della Fiorentina la tribuna dello Stadio Benatti sarà aperta fino a mille spettatori: attendiamo comunque da un momento all’altro la conferma da parte della provincia, in quanto è necessaria una deroga; ci è stata promessa per cui aspettiamo che dalle chiacchiere si passi ai fatti e che nei prossimi giorni sia messa nero su bianco. Noi ci stiamo attivando per accogliere il più alto numero di tifosi qui a Moena”.

“Faremo delle tribune apposta per l’occasione: lo Stadio Benatti può ospitare duemila persone, dunque l’impianto avrà una capienza ridotta del 50%. I primi di luglio inizieranno i lavori”.

“Anche per gli allenamenti aperti al pubblico stiamo aspettando delle deroghe: vorremmo semplificare il più possibile le modalità di accesso al campo”.

“Le modalità di accredito saranno appannaggio della Fiorentina: vogliamo che tutto sia disponibile per tutte le persone che vogliono seguire il club viola qui a Moena”.

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