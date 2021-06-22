Ass. Sport Moena: "Amichevoli Fiorentina? Tribune aperte fino a 1.000 tifosi"

L'Assessore allo Sport di Moena parla dell'organizzazione per il ritiro della Fiorentina

Felice Canclini, assessore allo Sport del Comune di Moena, ha parlato ai microfoni di Radio Viola in onda su Lady Radio:

“In occasione delle quattro amichevoli della Fiorentina la tribuna dello Stadio Benatti sarà aperta fino a mille spettatori: attendiamo comunque da un momento all’altro la conferma da parte della provincia, in quanto è necessaria una deroga; ci è stata promessa per cui aspettiamo che dalle chiacchiere si passi ai fatti e che nei prossimi giorni sia messa nero su bianco. Noi ci stiamo attivando per accogliere il più alto numero di tifosi qui a Moena”.

“Faremo delle tribune apposta per l’occasione: lo Stadio Benatti può ospitare duemila persone, dunque l’impianto avrà una capienza ridotta del 50%. I primi di luglio inizieranno i lavori”.

“Anche per gli allenamenti aperti al pubblico stiamo aspettando delle deroghe: vorremmo semplificare il più possibile le modalità di accesso al campo”.

“Le modalità di accredito saranno appannaggio della Fiorentina: vogliamo che tutto sia disponibile per tutte le persone che vogliono seguire il club viola qui a Moena”.

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