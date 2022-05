Secondo il Corriere Fiorentino oggi in edicola, Moena per il decimo anno consecutivo si preparava ad accogliere il ritiro pre campionato della Fiorentina, due le settimane, dal 10 luglio al 24 luglio. Date che dovrebbero restare queste anche in caso di qualificazione ai playoff di Conference.

