Comunicato ACF, lista convocati per Moena 2019
Quest'oggi è stata diramata la lista dei convocati per il ritiro di Moena 2019. Eccola in ordine alfabetico:
1 BAEZ STABILE JAIME
2 BARONI RICCARDO
3 BENASSI MARCO
4 BIRAGHI CRISTIANO
5 CASTROVILLI GAETANO
6 CECCHERINI FEDERICO
7 CHIORRA NICCOLO'
8 CRISTOFORO SEBASTIAN
9 DABO BRYAN
10 DRAGOWSKI BARTLOMIEJ
11 EYSSERIC VALENTIN
12 FRANCHESCOLI VITOR HUGO
13 HANCKO DAVID
14 HRISTOV PETKO ROSENOV
15 KOFFI CHRISTIAN
16 LAKTI ERALD
17 MEDJA BELOKO NICKY STEPHANE
18 MELI MARCO
19 MONTIEL RODRIGUEZ CRISTOBAL
20 NANNELLI ALEX
21 PIEROZZI EDOARDO
22 RANIERI LUCA
23 SAPONARA RICCARDO
24 SIMEONE GIOVANNI
25 SOTTIL RICCARDO
26 THEREAU CYRIL
27 VENUTI LORENZO
28 VERETOUT JORDAN
29 VLAHOVIC DUSAN
Fonte: Violachannel