Comunicato ACF, lista convocati per Moena 2019

Quest'oggi è stata diramata la lista dei convocati per il ritiro di Moena 2019. Eccola in ordine alfabetico:1             BAEZ STABILE JAIME2             BARONI RICCARDO3             BENASSI MARCO4   ...

05 luglio 2019 21:14
Comunicato ACF, lista convocati per Moena 2019 -
Quest'oggi è stata diramata la lista dei convocati per il ritiro di Moena 2019. Eccola in ordine alfabetico:

1             BAEZ STABILE JAIME

2             BARONI RICCARDO

3             BENASSI MARCO

4             BIRAGHI CRISTIANO

5             CASTROVILLI GAETANO

6             CECCHERINI FEDERICO

7             CHIORRA NICCOLO'

8             CRISTOFORO SEBASTIAN

9             DABO BRYAN

10           DRAGOWSKI BARTLOMIEJ

11            EYSSERIC VALENTIN

12           FRANCHESCOLI VITOR HUGO

13           HANCKO DAVID

14           HRISTOV PETKO ROSENOV

15           KOFFI CHRISTIAN

16           LAKTI ERALD

17           MEDJA BELOKO NICKY STEPHANE

18           MELI MARCO

19           MONTIEL RODRIGUEZ CRISTOBAL

20          NANNELLI ALEX

21           PIEROZZI EDOARDO

22          RANIERI LUCA

23          SAPONARA RICCARDO

24          SIMEONE GIOVANNI

25          SOTTIL RICCARDO

26          THEREAU CYRIL

27          VENUTI LORENZO

28          VERETOUT JORDAN

29          VLAHOVIC DUSAN

 

 

Fonte: Violachannel

