Entusiasmo alle stelle per la presentazione della squadra: Barone ha chiamato Commisso

Entusiasmo e cori in piazza de Sotegrava, ieri sera, per la presentazione della squadra viola, iniziata con una trentina di minuti di ritardo a causa di un temporale: un appuntamento tradizionale a Moena e questa volta il calore dei tifosi si è moltiplicato durante la passerella sul palco. Il microfono è passato di mano, dal dg Joe Barone a Vincenzo Italiano, con il coinvolgimento dei giocatori. Barone ha chiamato al telefono il presidente Commisso mettendolo in viva voce: Rocco, dagli States, ha fatto i complimenti alla squadra e ha promesso di tornare presto a Firenze. Tantissimi gli applausi, nel segno di una fiducia che sta coinvolgendo i tifosi viola, mentre i dati sugli abbonamenti stanno volando. Lo scrive La Nazione.