La Nazione, il Cholito e quel fisico scolpito alla CR7. Spicca però il suo splendido sorriso a Moena

Il Cholito si è presentato a Moena con un fisico scolpito modello CR7 ma quello che spicca è il suo sorriso, mai visto così nei suoi anni in viola secondo La Nazione. Forse la causa sono anche le bell...

A cura di Redazione Labaroviola 08 luglio 2019 12:06

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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