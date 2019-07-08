La Nazione, il Cholito e quel fisico scolpito alla CR7. Spicca però il suo splendido sorriso a Moena
Il Cholito si è presentato a Moena con un fisico scolpito modello CR7 ma quello che spicca è il suo sorriso, mai visto così nei suoi anni in viola secondo La Nazione. Forse la causa sono anche le bell...
Il Cholito si è presentato a Moena con un fisico scolpito modello CR7 ma quello che spicca è il suo sorriso, mai visto così nei suoi anni in viola secondo La Nazione. Forse la causa sono anche le belle parole spese dal ds Pradè sull'argentino in occasione della sua conferenza stampa di presentazione, il suo voler puntare un nuovo anno sull'attaccante. Il segreto per un fisico così scolpito è dato dalle sue due ore di allenamento ogni giorno durante le vacanze estive tra corsa e palestra. Un nuovo Simeone quindi si sta mettendo in mostra a Moena.